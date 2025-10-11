"Батраков забил потрясающий гол Ирану, это был отличный удар. Лёша - красавец, рад за него и нашу победу. Любому понятно по статистике и его качествам, что Батраков - очень сильный футболист", - сказал Лукин в интервью Metaraitings.
В пятницу, 10 октября сборная России в Волгограде обыграла команду Ирана со счётом 2:1. Голами в составе россиян отметились нападающий Дмитрий Воробьёв и полузащитник Алексей Батраков. Оба являются футболистами московского "Локомотива".
В этом сезоне хавбек "железнодорожников" забил в составе команды 11 мячей и отдал три голевые передачи в 15 матчах.
Следующую игру сборная России проведёт в Москве на "ВТБ Арене" против Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября.
Защитник сборной России - о Батракове: любому понятно, что он сильный футболист
Фото: официальный сайт РФС