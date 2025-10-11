Матчи Скрыть

Первая лига

Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Защитник сборной России - о Батракове: любому понятно, что он сильный футболист

Защитник ЦСКА и сборной России Матвей Лукин оценил игру полузащитника Алексея Батракова.
Фото: официальный сайт РФС
"Батраков забил потрясающий гол Ирану, это был отличный удар. Лёша - красавец, рад за него и нашу победу. Любому понятно по статистике и его качествам, что Батраков - очень сильный футболист", - сказал Лукин в интервью Metaraitings.

В пятницу, 10 октября сборная России в Волгограде обыграла команду Ирана со счётом 2:1. Голами в составе россиян отметились нападающий Дмитрий Воробьёв и полузащитник Алексей Батраков. Оба являются футболистами московского "Локомотива".

В этом сезоне хавбек "железнодорожников" забил в составе команды 11 мячей и отдал три голевые передачи в 15 матчах.

Следующую игру сборная России проведёт в Москве на "ВТБ Арене" против Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября.

