Воробьёв - о сборной Ирана: были моменты, когда иранцы распускали ручки

"Считаю, что без разницы, кто забивает мячи, главное - победа нашей страны. Друзья пишут, поздравляют с дебютным голом, приятно, конечно, открыть счёт команды. Мы в себе уверены всегда. Были моменты, когда иранцы, чуть, так скажем, распускали ручки, но самое главное, что без травм", - сказал Воробьев в интервью "РИА Новости Спорт".
В пятницу, 10 октября сборная России обыграла в Волгограде команду Ирана со счётом 2:1. Счёт в матче на 22-й минуте открыл нападающий Дмитрий Воробьёв. 27-летний форвард забил свой дебютный мяч за национальную команду. Еще один гол в составе россиян забил полузащитник Алексей Батраков.
Следующую игру подопечные Карпина проведут в Москве на стадионе "ВТБ Арена" против Боливии. Встреча пройдёт во вторник, 14 октября.
Фото: официальный сайт РФС