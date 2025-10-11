Матчи Скрыть

Первая лига

Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Воробьёв - о сборной Ирана: были моменты, когда иранцы распускали ручки

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу против Ирана (2:1).
Фото: официальный сайт РФС
"Считаю, что без разницы, кто забивает мячи, главное - победа нашей страны. Друзья пишут, поздравляют с дебютным голом, приятно, конечно, открыть счёт команды. Мы в себе уверены всегда. Были моменты, когда иранцы, чуть, так скажем, распускали ручки, но самое главное, что без травм", - сказал Воробьев в интервью "РИА Новости Спорт".

В пятницу, 10 октября сборная России обыграла в Волгограде команду Ирана со счётом 2:1. Счёт в матче на 22-й минуте открыл нападающий Дмитрий Воробьёв. 27-летний форвард забил свой дебютный мяч за национальную команду. Еще один гол в составе россиян забил полузащитник Алексей Батраков.

Следующую игру подопечные Карпина проведут в Москве на стадионе "ВТБ Арена" против Боливии. Встреча пройдёт во вторник, 14 октября.

