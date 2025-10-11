Агент иранского игрока извинился за грубый фол на Мелехине

"Я смотрел матч и видел этот эпизод. Знаю Джаханбахша 14 лет, и в этом моменте у него не было никакого злого умысла. Он настоящий профессионал и никогда не играл с плохими намерениями — этот случай не исключение. Это действительно было болезненно и травмаопасно, мы вместе с Алирезой переживаем за состояние Мелехина. Я действительно хочу принести извинения за случившееся", - приводит слова агента Sport24.
Вчера, 10 октября, сборная России одержала домашнюю победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1, встреча проходила на "Волгоград Арене". Забитыми мячами отметились: Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков и Амирхоссейн Хоссейнзаде.
На 83 минуте встречи капитан сборной Ирана Алирез Джаханбахш нарушил правила на защитнике национальной команды России Викторе Мелехине - иранец попал шипами бутсы по голове российского футболиста. Главный арбитр наказал иранца желтой карточкой - Виктор Мелехин после матча заявил, что в официальной встрече Алиреза Джаханбахша наказали бы прямой красной карточкой.
Агент иранского нападающего Алирезы Джаханбахша Амир Хашеми прокомментировал грубый фол своего клиента на защитнике сборной России Викторе Мелехине.
