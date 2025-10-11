Матчи Скрыть

Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
Чайка2 тайм
Шинник
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Агент иранского игрока извинился за грубый фол на Мелехине

Агент иранского нападающего Алирезы Джаханбахша Амир Хашеми прокомментировал грубый фол своего клиента на защитнике сборной России Викторе Мелехине.
Фото: "Матч ТВ"
"Я смотрел матч и видел этот эпизод. Знаю Джаханбахша 14 лет, и в этом моменте у него не было никакого злого умысла. Он настоящий профессионал и никогда не играл с плохими намерениями — этот случай не исключение. Это действительно было болезненно и травмаопасно, мы вместе с Алирезой переживаем за состояние Мелехина. Я действительно хочу принести извинения за случившееся", - приводит слова агента Sport24.

Вчера, 10 октября, сборная России одержала домашнюю победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1, встреча проходила на "Волгоград Арене". Забитыми мячами отметились: Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков и Амирхоссейн Хоссейнзаде.

На 83 минуте встречи капитан сборной Ирана Алирез Джаханбахш нарушил правила на защитнике национальной команды России Викторе Мелехине - иранец попал шипами бутсы по голове российского футболиста. Главный арбитр наказал иранца желтой карточкой - Виктор Мелехин после матча заявил, что в официальной встрече Алиреза Джаханбахша наказали бы прямой красной карточкой.

