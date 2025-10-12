Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Генеральный секретарь РФС рассказал, может ли Дегтярёв не согласовать кандидатуру Карпина

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, может ли министр спорта России Михаил Дегтярёв не согласовать кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера сборной.
Фото: официальный сайт РФС
"Конечно, может. В соответствии с законом Российской Федерации согласование главных тренеров национальных команд является полномочием Министерства спорт. Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности - например, у него нет соответствующего образования, лицензии, опыта, - то его не согласуют. Это не оценочная категория, а формальная процедура - сказал Митрофанов в интервью "РБ Спорт".

Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе по схеме "5 на поле – 10 в заявке". Валерий Карпин высказался против этой инициативы. Позднее Дегтярев заявил, что в следующий раз может не согласовать кандидатуру Карпина на пост главного тренера сборной.

Валерий Карпин тренирует национальную команду с лета 2021 года. Его действующий контракт с РФС рассчитан до июля 2028 года.

Напомним, что в пятницу, 10 октября сборная России обыграла Иран в Волгограде со счётом 2:1. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против Боливии во вторник, 14 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится