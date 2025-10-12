"Конечно, может. В соответствии с законом Российской Федерации согласование главных тренеров национальных команд является полномочием Министерства спорт. Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности - например, у него нет соответствующего образования, лицензии, опыта, - то его не согласуют. Это не оценочная категория, а формальная процедура - сказал Митрофанов в интервью "РБ Спорт".
Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе по схеме "5 на поле – 10 в заявке". Валерий Карпин высказался против этой инициативы. Позднее Дегтярев заявил, что в следующий раз может не согласовать кандидатуру Карпина на пост главного тренера сборной.
Валерий Карпин тренирует национальную команду с лета 2021 года. Его действующий контракт с РФС рассчитан до июля 2028 года.
Напомним, что в пятницу, 10 октября сборная России обыграла Иран в Волгограде со счётом 2:1. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против Боливии во вторник, 14 октября.
Генеральный секретарь РФС рассказал, может ли Дегтярёв не согласовать кандидатуру Карпина
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, может ли министр спорта России Михаил Дегтярёв не согласовать кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера сборной.
Фото: официальный сайт РФС