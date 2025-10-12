Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Защитник сборной России: без разницы против кого играть

Защитник сборной России и ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал уровень соперников национальной команды.
Фото: официальный сайт РФС
"Если честно, без разницы, против кого играть. Когда играешь за сборную своей страны, всё равно, кто перед тобой. Это просто честь - выходить на поле за национальную команду. Я бы не сказал, что сейчас у нас слабые соперники. Эти команды очень престижные, будут сильнее - мы и их обыграем", - сказал Лукин в интервью "РИА Новости Спорт".

В пятницу, 10 октября сборная России обыграла Иран в товарищеском матче в Волгограде со счётом 2:1. Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков. Защитник Матвей Лукин вышел на поле 90-й минуте. Это был его второй матч в составе национальной команды.

Следующую игру сборная России проведёт во вторник, 14 октября против Боливии в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и национальная команда отстранены от участия в международных турнирах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится