Защитник сборной России: без разницы против кого играть

"Если честно, без разницы, против кого играть. Когда играешь за сборную своей страны, всё равно, кто перед тобой. Это просто честь - выходить на поле за национальную команду. Я бы не сказал, что сейчас у нас слабые соперники. Эти команды очень престижные, будут сильнее - мы и их обыграем", - сказал Лукин в интервью "РИА Новости Спорт".
В пятницу, 10 октября сборная России обыграла Иран в товарищеском матче в Волгограде со счётом 2:1. Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков. Защитник Матвей Лукин вышел на поле 90-й минуте. Это был его второй матч в составе национальной команды.
Следующую игру сборная России проведёт во вторник, 14 октября против Боливии в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и национальная команда отстранены от участия в международных турнирах.
Защитник сборной России и ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал уровень соперников национальной команды.
Фото: официальный сайт РФС