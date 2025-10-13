Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Защитник ЦСКА - о продлении контракта с Мойзесом: все в восторге. Надеюсь, он проставится

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал продление контракта Мойзеса с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Все в восторге от этого. Думаю, нет таких людей, кто не рад этому. Это очень хороший игрок и прекрасный человек, который уже во всю разговаривает на русском. Обязательно поздравим Мойзеса, надеюсь, он проставится", - цитирует Лукина "СЭ".

Напомним, ЦСКА официально объявил о подписании нового соглашения с защитником Мойзесом в пятницу, 10 октября. Нынешний контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона 2028/2029.

В текущем сезоне 30-летний Мойзес провел за "армейцев" 17 матчей, включая Суперкубок России, и отметился тремя голевыми передачами.

