"Все в восторге от этого. Думаю, нет таких людей, кто не рад этому. Это очень хороший игрок и прекрасный человек, который уже во всю разговаривает на русском. Обязательно поздравим Мойзеса, надеюсь, он проставится", - цитирует Лукина "СЭ".
Напомним, ЦСКА официально объявил о подписании нового соглашения с защитником Мойзесом в пятницу, 10 октября. Нынешний контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона 2028/2029.
В текущем сезоне 30-летний Мойзес провел за "армейцев" 17 матчей, включая Суперкубок России, и отметился тремя голевыми передачами.
Защитник ЦСКА - о продлении контракта с Мойзесом: все в восторге. Надеюсь, он проставится
Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал продление контракта Мойзеса с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА