Стало известно, когда КДК РФС примет решение по Садыгову и "Химкам"

В РФС объявили дату рассмотрения дела по причастности бизнесмена Туфана Садыгова к руководству "Химками".
Фото: ФК "Химки"
"Сейчас собирается доказательная база, опрашиваются свидетели. Решение КДК РФС по этому вопросу будет принято 16 ноября", - сообщили "Чемпионату" в департаменте коммуникаций РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза проверяет информацию о возможной роли предпринимателя Туфана Садыгова в управлении футбольным клубом "Химки". В случае подтверждения его участия, РФС может применить к нему дисциплинарные меры в рамках спортивной деятельности.

Напомним, арбитражный суд Московской области вынес решение о признании футбольного клуба "Химки" банкротом из-за задолженности перед бюджетом. Сумма долга составляет более 448 миллионов рублей.

