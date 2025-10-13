"Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Вы сделали мою карьеру незабываемой! Я буду всегда помнить ваши советы, поддержку и дружбу. А также хочу поблагодарить болельщиков. Вы вдохновляли меня выходить на поле с полной отдачей. Это не конец, а лишь новое начало", — написал Глушаков в соцсети.
Прощальный матч Дениса Глушакова состоялся в субботу, 11 октября. Участие приняли легенды московских "Спартака" и "Локомотива". По итогам встречи, победу одержали железнодорожники со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Динияр Билялетдинов, который реализовал 11-метровый.
Глушаков начал профессиональную карьеру игрока в 2005 году. За все время в спорте он принял участие в 523 матчах, в которых записал на свой счет 79 голов и 34 результативные передачи. Помимо "Спартака" и "Локомотива" 38-летний полузащитник также играл в московской "Нике", "СКА-Ростов", "Ахмате", "Химках", "Пари НН", "Спартаке" из Костромы и других клубах. Кроме того, на его счету 57 матчей за сборную России. В том числе чемпионаты Европы 2012 и 2016 года, чемпионат мира?2014 и Кубке конфедераций?2017.
Денис Глушаков обратился к болельщикам после своего прощального матча
Бывший полузащитник "Спартака" и "Локомотива" Денис Глушаков опубликовал заявление в связи с завершением карьеры.
Фото: "Спорт-Экспресс"