Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Денис Глушаков обратился к болельщикам после своего прощального матча

Бывший полузащитник "Спартака" и "Локомотива" Денис Глушаков опубликовал заявление в связи с завершением карьеры.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Вы сделали мою карьеру незабываемой! Я буду всегда помнить ваши советы, поддержку и дружбу. А также хочу поблагодарить болельщиков. Вы вдохновляли меня выходить на поле с полной отдачей. Это не конец, а лишь новое начало", — написал Глушаков в соцсети.

Прощальный матч Дениса Глушакова состоялся в субботу, 11 октября. Участие приняли легенды московских "Спартака" и "Локомотива". По итогам встречи, победу одержали железнодорожники со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Динияр Билялетдинов, который реализовал 11-метровый.

Глушаков начал профессиональную карьеру игрока в 2005 году. За все время в спорте он принял участие в 523 матчах, в которых записал на свой счет 79 голов и 34 результативные передачи. Помимо "Спартака" и "Локомотива" 38-летний полузащитник также играл в московской "Нике", "СКА-Ростов", "Ахмате", "Химках", "Пари НН", "Спартаке" из Костромы и других клубах. Кроме того, на его счету 57 матчей за сборную России. В том числе чемпионаты Европы 2012 и 2016 года, чемпионат мира?2014 и Кубке конфедераций?2017.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится