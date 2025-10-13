"Есть возможность выпустить игроков, которые давно не играли". Тренер сборной Боливии - о матче с России

"У нас четыре игрока из основного состава отсутствуют. Но у нас такой матч, когда предоставляется возможность выпустить игроков, которые давно не играли. Для них это возможность встретиться с сильной сборной", - цитирует Вильегаса "Чемпионат".
Завтра, 14 октября, национальная команда России проведет товарищеский матч с Боливией - встреча состоится в Москве на домашнем стадионе столичного "Динамо", стартовый состав прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что ранее команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном в товарищеской встрече со счетом 2:1. В ноябре текущего года национальная команда России проведет домашние товарищеские встречи с Перу и Чили.
Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас высказался о предстоящем матче с Россией.
Фото: Global Look Press