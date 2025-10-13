- Узнали об этом, как и вы, — сказал Витальевич. Ну отказался и отказался. Не знаю, откуда об этом узнал Кафанов: из газет или от Никиты, - сказал Карпин "Чемпионату".
Никита Хайкин провел два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече.
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Карпин отреагировал на решение Хайкина сменить спортивное гражданство
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства.
Фото: РФС