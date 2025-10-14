"Никто не скажет этого вслух, пока он не получит норвежское гражданство, но Хайкин рассматривается как потенциальное спасение для Норвегии на позиции вратаря. Хотя у Норвегии есть фантастические нападающие, глубина состава в обороне и среди вратарей не так велика", - сказал Сальтведт "РИА Новости Спорт".
По информации Telegram-канала Sport Baza, Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию. Вратарь родился в Израиле, провел 5 матчей за молодежные сборные России разных годов. В основном составе национальной команды голкипер не выступал.
На данный момент Хайкин играет за норвежский "Будё-Глимт". В составе команды футболист провел 242 матча, 85 из них отыграв на ноль.
В России вратарь выступал за вторые команды "Мордовии" и "Кубани".
Иностранный журналист: Хайкин рассматривается как потенциальное спасение для Норвегии
Голкипер "Будё-Глимт" Никита Хайкин, отказавшийся от российского футбольного гражданства, может стать решением для сборной Норвегии на позиции вратаря, заявляет обозреватель телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Фото: Getty Images