Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Иностранный журналист: Хайкин рассматривается как потенциальное спасение для Норвегии

Голкипер "Будё-Глимт" Никита Хайкин, отказавшийся от российского футбольного гражданства, может стать решением для сборной Норвегии на позиции вратаря, заявляет обозреватель телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Фото: Getty Images
"Никто не скажет этого вслух, пока он не получит норвежское гражданство, но Хайкин рассматривается как потенциальное спасение для Норвегии на позиции вратаря. Хотя у Норвегии есть фантастические нападающие, глубина состава в обороне и среди вратарей не так велика", - сказал Сальтведт "РИА Новости Спорт".

По информации Telegram-канала Sport Baza, Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию. Вратарь родился в Израиле, провел 5 матчей за молодежные сборные России разных годов. В основном составе национальной команды голкипер не выступал.

На данный момент Хайкин играет за норвежский "Будё-Глимт". В составе команды футболист провел 242 матча, 85 из них отыграв на ноль.

В России вратарь выступал за вторые команды "Мордовии" и "Кубани".

