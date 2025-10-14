Матчи Скрыть

"У меня вообще никаких желаний не бывает". Черчесов - о работе в Европе

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, есть ли у него желание возглавить европейских клуб.
Фото: ФК "Ахмат"
"У меня вообще никаких желаний не бывает. Я конкретный человек. Если мне кто-то позвонит, значит я буду об этом думать. Если звонков нет - значит ты об этом и не думаешь", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".

В августе текущего года грозненский "Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера, ранее российский специалист работал в национальных командах Казахстана и России, был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и польской "Легии", а также ряда российских клубов.

После 11 сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своём активе. В 12 туре чемпионата России команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с московским "Динамо".

