Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
МолдоваЗавершен
Португалия
2 - 2 2 2
ВенгрияЗавершен
Испания
4 - 0 4 0
БолгарияЗавершен
Латвия
0 - 5 0 5
АнглияЗавершен
Ирландия
1 - 0 1 0
АрменияЗавершен
Италия
3 - 0 3 0
ИзраильЗавершен
Андорра
1 - 3 1 3
СербияЗавершен
Турция
4 - 1 4 1
ГрузияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая ЗеландияЗавершен
Россия
3 - 0 3 0
БоливияЗавершен

Защитник ЦСКА Дивеев ответил на вопрос, сыграет ли он с "Локомотивом"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, готов ли он сыграть в 12-м туре РПЛ против "Локомотива".
Фото: сборная России
"Самочувствие? Все нормально. Был разговор с руководством ЦСКА, обсудили с Валерием Карпиным дальнейшие шаги. Нужен ли перерыв из-за повреждения? Не нужен, я сыграю с "Локомотивом", - цитирует Дивеева "Матч ТВ".

Сборная России одержала крупную победу над Боливией в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 14 октября. Встреча на "ВТБ Арене" завершилась со счетом 3:0. Центральный защитник Игорь Дивеев вышел в стартовом составе отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.

Напомним, в контрольной игре с Боливией (2:1) Дивеев участия не принимал.

Московское дерби между ЦСКА и "Локомотивом" в рамках 12-го тура РПЛ состоится в эту субботу, 18 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится