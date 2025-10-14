"Самочувствие? Все нормально. Был разговор с руководством ЦСКА, обсудили с Валерием Карпиным дальнейшие шаги. Нужен ли перерыв из-за повреждения? Не нужен, я сыграю с "Локомотивом", - цитирует Дивеева "Матч ТВ".
Сборная России одержала крупную победу над Боливией в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 14 октября. Встреча на "ВТБ Арене" завершилась со счетом 3:0. Центральный защитник Игорь Дивеев вышел в стартовом составе отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.
Напомним, в контрольной игре с Боливией (2:1) Дивеев участия не принимал.
Московское дерби между ЦСКА и "Локомотивом" в рамках 12-го тура РПЛ состоится в эту субботу, 18 октября.
Защитник ЦСКА Дивеев ответил на вопрос, сыграет ли он с "Локомотивом"
Фото: сборная России