"Просто представьте — завтра все возвращается, мы играем в еврокубках. Думаю, будет позорище. Так что говорил это для того, чтобы сейчас была дорога молодым, росли новые таланты. И чтобы, если чудом все откроется, мы были к этому готовы. Потому что, когда выходишь из тюрьмы и становишься игроком месяца, возишь всех, это, мне кажется, не совсем нормально", - сказал Кокорин в интервью "СЭ".
Напомним, что ранее Александр Кокорин заявил о слабом уровне Российской Премьер-Лиги - нападающий считает, что уровень чемпионата падает с 2019 года. Ранее форвард выступал за московское "Динамо", столичный "Спартак", "Сочи", петербургский "Зенит" и итальянскую "Фиорентину". На данный момент Кокорин является игроком кипрского "Ариса".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее в РФС выразили надежду, что российские команды будут возвращены на международную арену до конца 2025 года.
"Будет позорище". Кокорин - о потенциальном возвращении российских клубов в еврокубки
Экс-игрок сборной России Александр Кокорин объяснил свои слова о слабом уровне РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES