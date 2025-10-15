Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СоколЗавершен

В "Сочи" рассказали о состоянии травмированного с апреля Мелёшина

В пресс-службе "Сочи" сообщила о сроках возвращения на поле нападающего Павла Мелёшина после полученной травмы.
Фото: ФК "Сочи"
- В скором времени Павлу предстоит пройти заключительные тесты, по результатам которых будет принято решение о его полном допуске к тренировкам без ограничений и постепенном наборе игровой формы. Если процесс восстановления продолжится по плану и медицинский штаб клуба даст положительное заключение, не исключено, что Павел сможет выйти на поле уже в одном из заключительных матчей текущего календарного года.

Напомним, 21-летний центральный нападающий "Сочи" Павел Мелёшин продолжает процесс восстановления после операции на передней крестообразной связке, которую он перенес в апреле нынешнего года. Футболист получил травму в матче 29-го тура Первой лиги против владикавказской "Алании" (4:0), в котором успел отметиться забитым голом и покинул поле на 22-й минуте игры.

Всего в сезоне 2024/2025 нападающий провел в составе сочинской команды 21 матч в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и одну голевую передачу.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится