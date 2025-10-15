В "Сочи" рассказали о состоянии травмированного с апреля Мелёшина

- В скором времени Павлу предстоит пройти заключительные тесты, по результатам которых будет принято решение о его полном допуске к тренировкам без ограничений и постепенном наборе игровой формы. Если процесс восстановления продолжится по плану и медицинский штаб клуба даст положительное заключение, не исключено, что Павел сможет выйти на поле уже в одном из заключительных матчей текущего календарного года.
Напомним, 21-летний центральный нападающий "Сочи" Павел Мелёшин продолжает процесс восстановления после операции на передней крестообразной связке, которую он перенес в апреле нынешнего года. Футболист получил травму в матче 29-го тура Первой лиги против владикавказской "Алании" (4:0), в котором успел отметиться забитым голом и покинул поле на 22-й минуте игры.
Всего в сезоне 2024/2025 нападающий провел в составе сочинской команды 21 матч в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и одну голевую передачу.
