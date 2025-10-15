Матчи Скрыть

Кубок России

Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СоколЗавершен

В "Зените" рассказали о физической форме Мостового после совета Карпина быть постройнее

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о физической форме вингера Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"
- Лишнего веса у него нет, физическая форма — нормальная. Что касается игрового тонуса, у каждого футболиста бывают разные периоды: где-то лучше играет, где-то — хуже. Сейчас играет чуть меньше. Всё в его руках, ногах и голове. Как и у каждого футболиста.

Напомним, крайний нападающий "Зенита" Андрей Мостовой не был включен в итоговый список игроков, вызванных в сборную России на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин, отвечая на вопрос о невызове вингера, заявил, что футболисту нужно следить за формой и быть постройнее. Однако также Карпин подчеркнул, что это решение связано не с весом, а с не самым лучшим состоянием игрока.

Источник: "Чемпионат"

