- Лишнего веса у него нет, физическая форма — нормальная. Что касается игрового тонуса, у каждого футболиста бывают разные периоды: где-то лучше играет, где-то — хуже. Сейчас играет чуть меньше. Всё в его руках, ногах и голове. Как и у каждого футболиста.
Напомним, крайний нападающий "Зенита" Андрей Мостовой не был включен в итоговый список игроков, вызванных в сборную России на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин, отвечая на вопрос о невызове вингера, заявил, что футболисту нужно следить за формой и быть постройнее. Однако также Карпин подчеркнул, что это решение связано не с весом, а с не самым лучшим состоянием игрока.
Источник: "Чемпионат"
В "Зените" рассказали о физической форме Мостового после совета Карпина быть постройнее
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о физической форме вингера Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"