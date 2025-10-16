Нападающий "Локомотива": лично я хорошо начал сезон, хочется стать лучшим бомбардиром

"Лично я хорошо начал сезон. Для меня главное - победа команды. Конечно, хочется стать лучшим бомбардиром, но если команда выиграет, а я не забью, не расстроюсь", - сказал форвард в интервью Metaratings.
В текущем сезоне Дмитрий Воробьев сыграл за московский "Локомотив" 15 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи. Контракт с клубом футболист подписал в начале июля 2024 года. Всего в команде нападающий провел 54 игры и сделал 28 результативных действий (21 гол и 7 голевых передач).
После 11-ти туров РПЛ "Локомотив" идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут 18 октября против ЦСКА на "РЖД Арене".
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев рассказал о своей результативности в нынешнем сезоне РПЛ и поделился личными целями.
Фото: ФК "Локомотив"