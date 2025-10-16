"КДК принял следующее решение: за агрессивное поведение Ндонга, дисквалифицировать игрока на 2 матча, один из который — условный. Также установить испытательный срок до конца сезона. Сперцян наказан за оскорбительное поведение на 150 тысяч рублей. В отношении записи делегата матча по возможному оскорблению Ндонга на почве расизма КДК рассмотрение дела прекратил", - заявил Григорьянц.
Конфликт Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга произошел в матче "Краснодара" и "Ахмата" в рамках 11-го тура РПЛ (2:0). Защитник грозненского клуба получил красную карточку на 85-й минуте встречи за удар плечом в челюсть атакующему полузащитнику. После игры Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расистской почве. Футболист "Краснодара" отверг это и обвинил игрока "Ахмата" в оскорблении его матери.
Источник: "СЭ"
КДК РФС вынес решение по делу Сперцяна и Ндонга
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвёл итоги рассмотрения инцидента между полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном и защитником "Ахмата" Усманом Ндонгом, произошедшего в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"