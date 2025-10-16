Семин сомневается в стабильности финансирования "Ростова" после ухода Арутюнянца

"Там всегда были проблемы. Арутюнянц эти проблемы нивелировал, своим участием, своей любовью к клубу. Сможет ли другой человек или нет - большой вопрос. Арутюнянц свою работу сделал блестяще за весь этот период", - сказал Семин в интервью "СЭ".
Арташес Арутюнянц являлся президентом футбольного клуба "Ростов" с июня 2017 года. 15 октября он сообщил об уходе с поста по собственному желанию. В день этого объявления генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров сказал, что РФС направил клубу письмо, выражающее обеспокоенность его финансовым состоянием.
После 11-ти туров чемпионата России "Ростов" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков. Следующий матч команды состоится 18 октября против московского "Спартака" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"