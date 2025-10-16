Бывший менеджер "Зенита" оценил шансы Семака успешно работать в европейских чемпионатах

"Семак доказал свой высокий класс чемпионствами. "Зенит" ещё точно будет побеждать с ним. Он мог бы попытаться поработать в Европе. У него могло бы получиться, но он сейчас на своём месте в "Зените", - сказал Чинквини "Советскому спорту".
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с конца мая 2018 года. Соглашение действует до конца июня 2030 года. Под руководством тренера команда провела 311 матчей, одержала 194 победы, 59 раз сыграла вничью и потерпела 58 поражений. Вместе с "Зенитом" Семак 6 раз становился чемпионом России, 2 раза выигрывал Кубок России и 5 раз - Суперкубок России.
В текущем сезоне сине-бело-голубые идут на 4 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Следующий матч команды пройдет 19 октября против "Сочи" в рамках чемпионата.
Бывший менеджер "Зенита" Оресте Чинквини высказался о перспективах Сергея Семака за пределами России.
Фото: "Чемпионат"