Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
3 - 0 3 0
ВелесЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
Кубань-Холдинг1 тайм

Бывший менеджер "Зенита" оценил шансы Семака успешно работать в европейских чемпионатах

Бывший менеджер "Зенита" Оресте Чинквини высказался о перспективах Сергея Семака за пределами России.
Фото: "Чемпионат"
"Семак доказал свой высокий класс чемпионствами. "Зенит" ещё точно будет побеждать с ним. Он мог бы попытаться поработать в Европе. У него могло бы получиться, но он сейчас на своём месте в "Зените", - сказал Чинквини "Советскому спорту".

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с конца мая 2018 года. Соглашение действует до конца июня 2030 года. Под руководством тренера команда провела 311 матчей, одержала 194 победы, 59 раз сыграла вничью и потерпела 58 поражений. Вместе с "Зенитом" Семак 6 раз становился чемпионом России, 2 раза выигрывал Кубок России и 5 раз - Суперкубок России.

В текущем сезоне сине-бело-голубые идут на 4 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Следующий матч команды пройдет 19 октября против "Сочи" в рамках чемпионата.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится