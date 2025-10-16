Ташуев: "Спартак" берет только иностранных тренеров, это неправильно

- "Спартак" идет по накатанной дорожке и берет только иностранцев. Это априори неправильно. почему не пробовать российских тренеров? Я этого не понимаю. Уже до смешного доходит, - сказал Ташуев "РБ Спорт".
Напомним, последним российским тренером, возглавлявшим "Спартак", был Олег Кононов, работавший в клубе с 2018 по 2019 год.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Бывший тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о политике назначения тренеров в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"