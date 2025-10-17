"11 миллионов? Не может быть. Почему так дёшево? Но если бы ко мне пришли и сказали, что "армейцы" дают восемь, я бы ответил, что с арифметикой у меня всё в порядке - и с умножением, и с прибавлением. Цена берётся не с потолка. Всё зависит от уровня футболиста. Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30-35, то Садулаев чем хуже? Хотя бы половина от этой суммы за Лечи - почему нет? Мы же сравниваем, оцениваем", - сказал Черчесов в интервью "Известиям".
Лечи Садулаев в этом сезоне провёл в составе "Ахмата" 15 матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи, а Луис Энрике принял участие в 10 играх за "Зенит", забил один гол и отдал две голевые передачи. Жерсон провёл шесть игр в составе сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.
После 11 сыгранных туров грозненцы находится на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 баллов, а петербуржцы располагаются на четвёртой позиции с 20 очками.
Черчесов - о Садулаеве: если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30-35, то чем он хуже?
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал трансферную стоимость полузащитника команды Лечи Садулаева.
Фото: ФК "Ахмат"