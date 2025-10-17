Полузащитник "Оренбурга" рассказал о требованиях нового тренерского штаба

"Я думаю, что требования у каждого тренера кардинально разные. Насколько разные требования, могут показать только игры. Я считаю, что мы должны максимально выполнять требования тренера", - сказал Квеквескири в интервью "Матч ТВ".
Напомним, что Ильдар Ахметзянов сменил в "Оренбурге" Владимира Слишковича во время октябрьской международной паузы на сборные. Ранее российский специалист работал в "КАМАЗе" из Набережных Челнов.
После 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Оренбург" располагается на 14 месте с семью очками.
Следующая игра у команды Ильдара Ахметзянова будет на выезде против "Крыльев Советов". Встреча пройдёт в субботу, 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири прокомментировал изменения в подготовке при новом главном тренере Ильдаре Ахметзянове.
Фото: ФК "Оренбург"