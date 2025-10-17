Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
21:45
СтрасбургНе начат

"Главное - побеждать". Кураньи высказался о работе Карпина в "Динамо"

Экс-игрок "Динамо" Кевин Кураньи высказался о работе главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
"Валерий — сильный тренер. Не просто так он работает со сборной России. Но нужно помнить: главное — побеждать", - цитирует Кураньи Sport24.

Кевин Кураньи выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2015 год, в 2016 году нападающий объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера столичного "Динамо" летом текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. После 11 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится