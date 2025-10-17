"Валерий — сильный тренер. Не просто так он работает со сборной России. Но нужно помнить: главное — побеждать", - цитирует Кураньи Sport24.
Кевин Кураньи выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2015 год, в 2016 году нападающий объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера столичного "Динамо" летом текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. После 11 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками.
"Главное - побеждать". Кураньи высказался о работе Карпина в "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"