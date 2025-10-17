"Я тоже иногда ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров. Больше всего мне нравится Симеоне. То, что делает Симеоне в одном клубе, перестраивая четвёртый раз команду и добиваясь результата, уступая по некоторым параметрам топам, с которыми он борется, заслуживает уважения. Модель для меня - он", - сказал тренер "Чемпионату".
Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне команда идет на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Клуб занимает 13-е место в лиге по стоимости состава согласно Transfermarkt.
Диего Симеоне был назначен главным тренером мадридского "Атлетико" в конце декабря 2011 года. Под его руководством команда провела 748 игр, одержала 441 победу, 163 раза сыграла вничью и потерпела 144 поражения. Вместе с клубом Симеоне 2 раза становился чемпионом Испании, выигрывал 2 Суперкубка УЕФА и 2 Кубка Лиги Европы.
Талалаев рассказал, с каким европейским тренером у него схожи футбольные взгляды
Фото: ФК "Торпедо"