"Вадим тренируется, но еще рановато говорить, что он уже готов выходить на поле. Даже хотя бы исходя из того, что он довольно много пропустил. Пока он тренируется с ограничениями. Все?таки Раков - молодой игрок, а травма довольно серьезная, никто не хочет рисковать его здоровьем, потому будут аккуратно подводить", - сказал Кузьмичев в интервью "Матч ТВ".
В начале сентября у Вадима Ракова было обнаружено повреждение пятой плюсневой кости. В текущем сезоне вингер провел 8 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
После 11-ти туров чемпионата России "Крылья Советов" находятся на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Следующий матч команды пройдет 18 октября против "Оренбурга" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Агент Ракова рассказал о состоянии футболиста: травма довольно серьезная
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока "Крыльев Советов" Вадима Ракова, прокомментировал его состояние после травмы.
Фото: ФК "Крылья Советов"