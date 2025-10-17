Кузнецов: говорили, что "Балтика" наверху таблицы временно, но пока на это не похоже

- Все говорили, что "Балтика" наверху таблицы временно, но пока на это не похоже. Команда очень симпатичная и неприятная в плане игры. С ними очень тяжело бороться, потому что они хорошо используют свои сильные стороны и слабые соперника. Поэтому они так высоко идут. Нельзя не отметить работу тренерского штаба.
Напомним, "Балтика" стала победителем Первой лиги в сезоне 2024/2025 и вернулась в Российскую Премьер-лигу.
В этом сезоне калининградская команда одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела всего одно поражение в 11 сыгранных матчах текущего чемпионата. Подопечные Андрея Талалаева набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, уступая "Зениту", идущему строчкой выше, лишь по дополнительным показателям. От лидирующего ЦСКА балтийцы отстают на четыре балла.
Источник: "Чемпионат"
Фото: РПЛ