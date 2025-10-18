Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Спартак
15:15
РостовНе начат
Динамо Мх
17:30
КраснодарНе начат
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
14:30
ЧелсиНе начат
Бернли
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Сандерленд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
15:00
МальоркаНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
16:00
ВеронаНе начат
Лечче
16:00
СассуолоНе начат
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Кельн
16:30
АугсбургНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ГамбургНе начат
Хайденхайм
16:30
ВердерНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
ЛионНе начат
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Алексей Миранчук назвал "идеальным" завершение карьеры в РПЛ

Полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексе Миранчук рассказал, хотел бы он завершить карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Было бы идеально, да. Можно выразиться так. А где конкретно, как и когда - другой вопрос, жизнь покажет", - сказал Миранчук в интервью "РБ Спорт".

Алексей Миранчук выступает за "Атланту Юнайтед" с лета 2024 года. Его соглашение с клубом действует до конца 2027 года. В составе команды полузащитник провёл 49 матчей, забил 11 голов и отдал семь голевых передач.

Напомним, что россиянин является воспитанником московского "Локомотива". За "железнодорожников" Алексей Миранчук принял участие в 228 играх, отметился 43 забитыми мячами и сделал 46 голевых передач. Также на его счету 49 матчей в составе национальной команды и 10 забитых голов.

