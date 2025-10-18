Алексей Миранчук назвал "идеальным" завершение карьеры в РПЛ

"Было бы идеально, да. Можно выразиться так. А где конкретно, как и когда - другой вопрос, жизнь покажет", - сказал Миранчук в интервью "РБ Спорт".
Алексей Миранчук выступает за "Атланту Юнайтед" с лета 2024 года. Его соглашение с клубом действует до конца 2027 года. В составе команды полузащитник провёл 49 матчей, забил 11 голов и отдал семь голевых передач.
Напомним, что россиянин является воспитанником московского "Локомотива". За "железнодорожников" Алексей Миранчук принял участие в 228 играх, отметился 43 забитыми мячами и сделал 46 голевых передач. Также на его счету 49 матчей в составе национальной команды и 10 забитых голов.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"