Мусаев - об отказе Сперцяна "Сатугемптону": он капитан клуба-чемпиона

"Мы разговаривали с ним, Эдик разговаривал дома с семьёй, и, думаю, больше перевесила его нынешняя позиция - он капитан команды клуба-чемпиона, вырос здесь и хотел бы остаться, чтобы добиться ещё титулов. Никто ни на кого не давил,, каждый высказал своё мнение, а он решил, что ему делать", - сказал Мусаев в интервью "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Эдуард Сперцян отказался от предложения "Саутгемптона". Он является воспитанником "Краснодара". За основную команду полузащитник выступает с 2020 года. В прошлом сезоне в составе "быков" стал чемпионом России.
В текущем чемпионате на счету Эдуарда Сперцяна четыре забитых мяча и 10 голевых передач.
После 11 сыгранных туров "Краснодар" располагается на третьей позиции в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 23 очка.
Следующий матч "быки" проведут сегодня, 18 октября на выезде против махачкалинского "Динамо".
