Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Спартак
15:15
РостовНе начат
Динамо Мх
17:30
КраснодарНе начат
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
14:30
ЧелсиНе начат
Бернли
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Сандерленд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
15:00
МальоркаНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
16:00
ВеронаНе начат
Лечче
16:00
СассуолоНе начат
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Кельн
16:30
АугсбургНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ГамбургНе начат
Хайденхайм
16:30
ВердерНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
ЛионНе начат
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Мусаев - об отказе Сперцяна "Сатугемптону": он капитан клуба-чемпиона

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал отказ полузащитника команды Эдуарда Сперцяна от предложения "Саутгемптона".
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы разговаривали с ним, Эдик разговаривал дома с семьёй, и, думаю, больше перевесила его нынешняя позиция - он капитан команды клуба-чемпиона, вырос здесь и хотел бы остаться, чтобы добиться ещё титулов. Никто ни на кого не давил,, каждый высказал своё мнение, а он решил, что ему делать", - сказал Мусаев в интервью "РБ Спорт".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Эдуард Сперцян отказался от предложения "Саутгемптона". Он является воспитанником "Краснодара". За основную команду полузащитник выступает с 2020 года. В прошлом сезоне в составе "быков" стал чемпионом России.

В текущем чемпионате на счету Эдуарда Сперцяна четыре забитых мяча и 10 голевых передач.

После 11 сыгранных туров "Краснодар" располагается на третьей позиции в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 23 очка.

Следующий матч "быки" проведут сегодня, 18 октября на выезде против махачкалинского "Динамо".

