Онопоко: Карпин в "Динамо" не приглашал, и я бы не пошёл

"На тот момент я бы не пошёл. И меня Валерий Георгиевич не звал. Летом он меня не приглашал. И я бы тоже не пошёл. У меня контракт с клубом. Мы собрались все вместе с президентом, с Альбой. Приняли решение, что будем работать вместе", - сказал Онопко в интервью "Матч ТВ".
Напомним, что Валерий Карпин ушёл в феврале 2025 года с поста главного тренера "Ростова". Команду возглавил Джонатан Альба, ранее работавший в штабе главным аналитиком. Летом российский специалист возглавил московское "Динамо" и продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.
После 11 сыгранных туров чемпионата России "Динамо" располагается на восьмом месте с 15 набранными очками, а "Ростов" занимает 10 позицию, имея в своём активе 13 баллов.