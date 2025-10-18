Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Спартак
15:15
РостовНе начат
Динамо Мх
17:30
КраснодарНе начат
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
14:30
ЧелсиНе начат
Бернли
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Сандерленд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
15:00
МальоркаНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
16:00
ВеронаНе начат
Лечче
16:00
СассуолоНе начат
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Кельн
16:30
АугсбургНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ГамбургНе начат
Хайденхайм
16:30
ВердерНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
ЛионНе начат
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Онопоко: Карпин в "Динамо" не приглашал, и я бы не пошёл

Тренер "Ростова" Виктор Онопко рассказал, приглашал ли его главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин в команду.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"На тот момент я бы не пошёл. И меня Валерий Георгиевич не звал. Летом он меня не приглашал. И я бы тоже не пошёл. У меня контракт с клубом. Мы собрались все вместе с президентом, с Альбой. Приняли решение, что будем работать вместе", - сказал Онопко в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что Валерий Карпин ушёл в феврале 2025 года с поста главного тренера "Ростова". Команду возглавил Джонатан Альба, ранее работавший в штабе главным аналитиком. Летом российский специалист возглавил московское "Динамо" и продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.

После 11 сыгранных туров чемпионата России "Динамо" располагается на восьмом месте с 15 набранными очками, а "Ростов" занимает 10 позицию, имея в своём активе 13 баллов.

