Российский тренер рассказал о желании поработать в Европе

"Конечно, амбиции попробовать себя в Европе остаются внутри. Но сначала надо доказать здесь. Надо добиться результатов определенных в России, а потом, конечно, попробовать в Европе.
Думаю, что если и ехать в Европу, то уже с конкретным умением давать результат", - приводит слова Талалаева "СЭ".
Андрей Талалаев с сентября 2024 года является главным тренером калининградской "Балтики" - по итогам прошлого сезона клуб стал чемпионом Первой Лиги и напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу. После 11 сыгранных туров калининградцы располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками.
Ранее Андрей Талалаев работал в подмосковных "Химках", московском "Торпедо", грозненском "Ахмате", самарских "Крыльях Советов" и ряде других российских клубов, также он возглавлял армянский клуб "Пюник".
Фото: ФК "Балтика"