Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
АкронЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
РостовЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Бернли
1 - 0 1 0
Лидс2 тайм
Кристал Пэлас
0 - 2 0 2
Борнмут2 тайм
Сандерленд
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон2 тайм
Брайтон
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Эвертон2 тайм
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
1 - 3 1 3
МальоркаЗавершен
Барселона
1 - 1 1 1
Жирона1 тайм
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
СассуолоЗавершен
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
0 - 3 0 3
Штутгарт2 тайм
Майнц
2 - 3 2 3
Байер2 тайм
Кельн
1 - 1 1 1
Аугсбург2 тайм
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
Гамбург2 тайм
Хайденхайм
1 - 2 1 2
Вердер2 тайм
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 0 1 0
Лион1 тайм
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Семак прокомментировал слухи о желании Жерсона уехать из России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал информацию о желании Жерсона покинуть Россию.
Фото: ФК "Зенит"
— Хоть вы слышали от него или его представителей, что ему что-то в России не нравится?

— Ни разу такого не было. Ни от него, ни от его отца, который абсолютно доволен и счастлив, - приводит слова Семака Sport24.

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями, на данный момент полузащитник восстанавливается после травмы.

Ранее сообщалось, что Жерсон намерен покинуть петербургский "Зенит" и перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Сообщалось, что футболисту не нравится в России и он разочарован своим переходом в стан сине-бело-голубых.

