Семак прокомментировал слухи о желании Жерсона уехать из России

— Хоть вы слышали от него или его представителей, что ему что-то в России не нравится?
— Ни разу такого не было. Ни от него, ни от его отца, который абсолютно доволен и счастлив, - приводит слова Семака Sport24.
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями, на данный момент полузащитник восстанавливается после травмы.
Ранее сообщалось, что Жерсон намерен покинуть петербургский "Зенит" и перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Сообщалось, что футболисту не нравится в России и он разочарован своим переходом в стан сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"