- Удаление Джику в матче "Спартака" и "Ростова" – верное. Для Кукуяна в игре это сложный момент: игрок "Ростова" двигался не по центру. Кукуян правильно не оставил изначально фол без санкций, но Карасёв верно позвал его к монитору: игрок "Спартака", находящийся по центру, не успевал за Голенковым. При этом форвард "Ростова" был в 10 метрах от штрафной. Фол Джику – это лишение явной возможности забить гол.
В эти минуты в Москве на стадионе "Лукойл Арена" проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" принимает у себя дома "Ростов". На данный момент счет не открыт - 0:0. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. На 26-й минуте с поля был удален центральный защитник красно-белых Александер Джику. Первоначальным решением главного судьи было показать футболисту хозяев желтую карточку. Однако после вмешательства VAR решение было изменено на красную.
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр РПЛ Федотов прокомментировал удаление Джику в матче "Спартака" и "Ростова"
Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение рефери Евгения Кукуляка в матче 12-го тура.
Фото: ФК "Спартак"