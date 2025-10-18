Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
АкронЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
РостовЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Бернли
1 - 0 1 0
Лидс2 тайм
Кристал Пэлас
0 - 2 0 2
Борнмут2 тайм
Сандерленд
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон2 тайм
Брайтон
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Эвертон2 тайм
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
1 - 3 1 3
МальоркаЗавершен
Барселона
1 - 1 1 1
Жирона1 тайм
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
СассуолоЗавершен
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
0 - 3 0 3
Штутгарт2 тайм
Майнц
2 - 3 2 3
Байер2 тайм
Кельн
1 - 1 1 1
Аугсбург2 тайм
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
Гамбург2 тайм
Хайденхайм
1 - 2 1 2
Вердер2 тайм
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 0 1 0
Лион1 тайм
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Экс-арбитр РПЛ Федотов прокомментировал удаление Джику в матче "Спартака" и "Ростова"

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение рефери Евгения Кукуляка в матче 12-го тура.
Фото: ФК "Спартак"
- Удаление Джику в матче "Спартака" и "Ростова" – верное. Для Кукуяна в игре это сложный момент: игрок "Ростова" двигался не по центру. Кукуян правильно не оставил изначально фол без санкций, но Карасёв верно позвал его к монитору: игрок "Спартака", находящийся по центру, не успевал за Голенковым. При этом форвард "Ростова" был в 10 метрах от штрафной. Фол Джику – это лишение явной возможности забить гол.

В эти минуты в Москве на стадионе "Лукойл Арена" проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" принимает у себя дома "Ростов". На данный момент счет не открыт - 0:0. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. На 26-й минуте с поля был удален центральный защитник красно-белых Александер Джику. Первоначальным решением главного судьи было показать футболисту хозяев желтую карточку. Однако после вмешательства VAR решение было изменено на красную.

Источник: "Чемпионат"

