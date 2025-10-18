Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
АкронЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
РостовЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Бернли
1 - 0 1 0
Лидс2 тайм
Кристал Пэлас
0 - 2 0 2
Борнмут2 тайм
Сандерленд
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон2 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Эвертон2 тайм
Брайтон
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
1 - 3 1 3
МальоркаЗавершен
Барселона
1 - 1 1 1
Жирона1 тайм
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
СассуолоЗавершен
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
0 - 3 0 3
Штутгарт2 тайм
Майнц
2 - 3 2 3
Байер2 тайм
Кельн
1 - 1 1 1
Аугсбург2 тайм
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
Гамбург2 тайм
Хайденхайм
2 - 2 2 2
Вердер2 тайм
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 0 1 0
Лион1 тайм
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

"Фарт за все наши туры вернулся". Дзюба высказался о победе "Акрона" над "Пари НН"

Форвард "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды над "Пари НН" в 12-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Акрон"
"Самая важная победа в сезоне. Самая важная! Фарт за все наши туры вернулся. Повезло во втором тайме, две штанги. Бились, сражались. Ну и Гудя — молодец, на последнем рубеже много вытащил", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

Сегодня, 18 октября, "Акрон" одержал вторую победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, переиграв в гостях "Пари НН" в матче 12-го тура. Игра проходила на "Совкомбанк Арене" в Нижним Новгороде и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 71-й минуте записал на свой счет полузащитник Стефан Лончар.

Таким образом тольяттинцы прервали свою 9-матчевую серию без побед в чемпионате, которая продолжалась с 26 июля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится