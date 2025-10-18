"Фарт за все наши туры вернулся". Дзюба высказался о победе "Акрона" над "Пари НН"

"Самая важная победа в сезоне. Самая важная! Фарт за все наши туры вернулся. Повезло во втором тайме, две штанги. Бились, сражались. Ну и Гудя — молодец, на последнем рубеже много вытащил", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Сегодня, 18 октября, "Акрон" одержал вторую победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, переиграв в гостях "Пари НН" в матче 12-го тура. Игра проходила на "Совкомбанк Арене" в Нижним Новгороде и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 71-й минуте записал на свой счет полузащитник Стефан Лончар.
Таким образом тольяттинцы прервали свою 9-матчевую серию без побед в чемпионате, которая продолжалась с 26 июля.
Форвард "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды над "Пари НН" в 12-м туре РПЛ (1:0).
