Экс-арбитр РПЛ Федотов прокомментировал эпизод с двойным попаданием мяча в руку игрока "Локомотива"

- Это не рука. У Монтеса она шла сверху вниз, и он ее пытался убрать. Не футболист "Локомотива" сыграл рукой, а мяч в нее попал. Такой контакт руки с мячом ненаказуем. Второй момент — это вообще рикошет, рука была в естественном положении.
Напомним, эпизод, в котором мяч дважды попал в руку защитника "железнодорожников" Сесара Монтеса в собственной штрафной произошел на 34-й минуте игры. Главный арбитр матча Иван Абросимов не назначил пенальти в ворота хозяев поля, бригада VAR также не вмешалась.
В эти минуты проходит второй тайм московского дерби между "Локомотивом" и ЦСКА. На момент написания новости счет 2:0 в пользу красно-зеленых.
Источник: "Чемпионат"