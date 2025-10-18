Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
АкронЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
РостовЗавершен
Динамо Мх
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
Локомотив
3 - 0 3 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Бернли
2 - 0 2 0
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 3 3 3
БорнмутЗавершен
Сандерленд
2 - 0 2 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
1 - 3 1 3
МальоркаЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Вильярреал
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Атлетико
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
СассуолоЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Рома
0 - 1 0 1
Интер1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Майнц
3 - 4 3 4
БайерЗавершен
Кельн
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
ГамбургЗавершен
Хайденхайм
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
Бавария
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
3 - 2 3 2
ЛионЗавершен
Анже
1 - 1 1 1
МонакоЗавершен
Марсель
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм

Экс-арбитр РПЛ Федотов прокомментировал эпизод с двойным попаданием мяча в руку игрока "Локомотива"

Бывший судья Игорь Федотов высказался о спорной ситуации в матче 12-го тура РПЛ "Локомотив" - ЦСКА.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
- Это не рука. У Монтеса она шла сверху вниз, и он ее пытался убрать. Не футболист "Локомотива" сыграл рукой, а мяч в нее попал. Такой контакт руки с мячом ненаказуем. Второй момент — это вообще рикошет, рука была в естественном положении.

Напомним, эпизод, в котором мяч дважды попал в руку защитника "железнодорожников" Сесара Монтеса в собственной штрафной произошел на 34-й минуте игры. Главный арбитр матча Иван Абросимов не назначил пенальти в ворота хозяев поля, бригада VAR также не вмешалась.

В эти минуты проходит второй тайм московского дерби между "Локомотивом" и ЦСКА. На момент написания новости счет 2:0 в пользу красно-зеленых.

Источник: "Чемпионат"

