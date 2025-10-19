"Можно ли сказать, что мы фаворит чемпионской гонки? Все будет известно в конце. Каждый соперник не подарок. Нам важно продолжать в том же духе. Мастерства у нас хватает. Все зависит от того, как настроимся, подготовим голову, ментально будем готовы", - передает слова форварда "Матч ТВ".
В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел 16 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи за московский "Локомотив". Нападающий подписал контракт с "железнодорожниками" в начале июля 2024 года. Соглашение действует до 30 июня 2027 года.
Вчера, 18 октября, "Локомотив" играл против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова одержали победу со счетом 3:0. После этого матча команда занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.
Воробьев высказался о возможном чемпионстве "Локомотива"
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев заявил о готовности команды к борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"