Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
14:30
ЗенитНе начат
Рубин
17:00
БалтикаНе начат
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Челябинск
12:00
Арсенал ТулаНе начат
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
16:00
Астон ВиллаНе начат
Ливерпуль
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
15:00
АтлетикНе начат
Сельта
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
13:30
ЮвентусНе начат
Дженоа
16:00
ПармаНе начат
Кальяри
16:00
БолоньяНе начат
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
АйнтрахтНе начат
Санкт-Паули
18:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
16:00
ПарижНе начат
Лорьян
18:15
БрестНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Тулуза
18:15
МетцНе начат
Нант
21:45
ЛилльНе начат

Воробьев высказался о возможном чемпионстве "Локомотива"

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев заявил о готовности команды к борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"
"Можно ли сказать, что мы фаворит чемпионской гонки? Все будет известно в конце. Каждый соперник не подарок. Нам важно продолжать в том же духе. Мастерства у нас хватает. Все зависит от того, как настроимся, подготовим голову, ментально будем готовы", - передает слова форварда "Матч ТВ".

В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел 16 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи за московский "Локомотив". Нападающий подписал контракт с "железнодорожниками" в начале июля 2024 года. Соглашение действует до 30 июня 2027 года.

Вчера, 18 октября, "Локомотив" играл против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова одержали победу со счетом 3:0. После этого матча команда занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится