Защитник "Локомотива" Монтес прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку в матче с ЦСКА

"В первом моменте рука была в естественном положении, во втором мяч отскочил от газона. Если бы нам поставили пенальти, я бы закончил с футболом", - передает слова защитника "Матч ТВ".
Вчера, 18 октября, состоялся матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Эпизод, в котором мяч дважды попал в руку Сесара Монтеса в собственной штрафной, произошел на 34-й минуте игры.
На данный момент "Локомотив" идет на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. ЦСКА находится на 3-й строчке с 24-мя баллами.
Мексиканский защитник "Локомотива" Сесар Монтес прокомментировал эпизод с игрой рукой в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"