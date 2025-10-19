Матчи Скрыть

Геркус - о Батракове: за него вполне могут заплатить 50 миллионов евро

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал трансферную стоимость Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"В августе я сказал, что на европейском рынке Батраков стоит 50 миллионов евро. Остаюсь при своем мнении. Вы же видите, что он все умеет на поле. Какие голы забивает! Что ему еще нужно сделать? Забивает больше форвардов. Так что, считаю, что за него вполне могут заплатить и 50. Почему нет?" - передает слова Геркуса "СЭ".

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В основном составе "железнодорожников" атакующий полузащитник дебютировал 31 марта 2024 года в матче против "Краснодара" (1:1). Всего за клуб футболист провел 59 игр, забил 28 голов и отдал 13 голевых передач. Трансферная стоимость 20-летнего игрока составляет 23 миллиона евро по версии Transfermarkt.

После 12-ти туров "Локомотив" идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России.

