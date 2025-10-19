"Борьба за чемпионство намечается огненная". Червиченко - о матче "Локомотив" - ЦСКА

"Просто великолепная игра получилась. Что ж, отлично, что у нас в чемпионате так много претендентов на золото и такая разнообразная игра у команд. Борьба за чемпионство намечается огненная", — сказал Червиченко "Матч ТВ".
Вчера, 18 октября, на "РЖД Арене" состоялся матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Михаила Галактионова. Голами отличились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
На данный момент "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 26-ю очками. ЦСКА находится на 3-й строчке, набрав 24 балла.
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высоко оценил матч между "Локомотивом" и ЦСКА, предрекая захватывающую борьбу за чемпионство в РПЛ.
