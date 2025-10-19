Президент РПЛ рассказал о завершении конфликта между Сперцяном и Ндонга

- Мы организовали видеоконференцию вместе с клубами, собрали футболистов: они поговорили и помирились, дистанционно пожали друг другу руки и обязательно повторят это при встрече, - сказал Алаев ТАСС.
В финальном отрезке матча "Краснодар" - "Ахмат" (2:0) между Сперцяном и Ндонгом произошла стычка, в результате которой армянский футболист получил удар плечом в челюсть. Сенегалец был удалён с поля, а Сперцян получил жёлтую карточку за провокационное поведение. Защитник грозненцев Усман Ндонг после игры обвинил капитана "быков" в расистских оскорблениях.
Футболист "Краснодара" Сперцян получил штраф в размере 150 тысяч рублей, игрок "Ахмата" Ндонг дисквалифицирован на два матча.
Фото: ФК "Краснодар"