Представитель Тимура Сулейманова высказался о результативности игрока

- Это всего четвёртый гол Тимура в 12 играх. Мы с ним договаривались перед сезоном на 10. Что касается удовлетворения от игры, то это вопрос к клубу и тренерам. Раз Альба ставит, значит, доволен Тимуром, - сказал Кахор "Чемпионату".
Тимур Сулейманов выступает за "Ростов" с июля 2025 года. Вчера, 18 октября, в матче 12-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1) российский нападающий вывел свою команду вперед. Этот гол стал четвертым для Тимура в этом сезоне РПЛ.
Представитель нападающего "Ростова" Тимура Сулейманова Кахор Муминов оценил выступление игрока в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"