- Тренерская работа Галактионова, самоотверженность игроков и спортивная удача. "Локомотив" показал, что может уверенно играть со всеми командами. Наверное, это был лучший матч в сезоне, - сказал Мещеряков "Чемпионату".
Матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ прошел 18 октября на "РЖД Арене". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами в игре отличились атакующий полузащитник Алексей Батраков, а также нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
Экс-глава "Локомотива" прокомментировал победу над ЦСКА
Бывший председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о победе над ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.
