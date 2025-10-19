Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
Балтика2 тайм
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
Родина2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 0 1 0
Реал Сосьедад2 тайм
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хоффенхайм1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
Брест1 тайм
Ренн
1 - 1 1 1
Осер1 тайм
Тулуза
2 - 0 2 0
Метц1 тайм
Нант
21:45
ЛилльНе начат

Талалаев рассказал, что советуется с Рахимовым по спортивным вопросам

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поделился тем, что советуется с наставником "Рубина" Рашидом Рахимовым по спортивным вопросам.
Фото: ФК "Балтика"
"Я во многом соглашаюсь с Рахимовым. Я советуюсь с ним, членами его команды по спортивным вопросам, по покупке футболистов. Мы играем в футбол так, как мы можем, на пределе своих возможностей", - сказал Талалаев в интервью "Матч ТВ".

Матч между "Рубином" и "Балтикой" начнётся сегодня, 19 октября в 17:00 по московскому времени на стадионе "Казань Арена". Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым.

На данный момент казанцы располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками, а калининградцы находятся на пятом месте, имея в своём активе 20 баллов.

