Талалаев рассказал, что советуется с Рахимовым по спортивным вопросам

"Я во многом соглашаюсь с Рахимовым. Я советуюсь с ним, членами его команды по спортивным вопросам, по покупке футболистов. Мы играем в футбол так, как мы можем, на пределе своих возможностей", - сказал Талалаев в интервью "Матч ТВ".
Матч между "Рубином" и "Балтикой" начнётся сегодня, 19 октября в 17:00 по московскому времени на стадионе "Казань Арена". Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым.
На данный момент казанцы располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками, а калининградцы находятся на пятом месте, имея в своём активе 20 баллов.
Фото: ФК "Балтика"