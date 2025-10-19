Вратарь "Зенита" считает, что "Сочи" не заслуживает послднего места в РПЛ

"Думаю, "Сочи" незаслуженно занимает такое место в таблице. Мы делали хорошую историю, когда я выступал за клуб. Хочется, чтобы эта история продолжалась и "Сочи" находился на верхних позициях", - сказал Адамов в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 19 октября "Зенит" на выезде обыграл "Сочи" со счётом 3:0. Голами в составе сине-бело-голубых отметились Нуралы Алип, Густаво Мантуан и Андрей Мостовой.
Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до восьми матчей. На данный момент петербуржцы с 23 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а "южане" располагаются на 16 строчке, имея в своём активе пять баллов.