Полузащитник "Балтики" считает, что команда способна бороться за первое место

Полузащитник "Балтики" Максим Петров ответил на вопрос, способна ли команда бороться за первое место.
Фото: ФК "Балтика"
"Да. Как можно не сказать, что нужно идти наверх и бороться за медали", - сказал Петров в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 19 октября "Балтика" обыграла в Казани "Рубин" со счётом 3:0. Голами в составе калининградцев отметились Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев.

На данный момент подопечные Андрея Талалаева набрали 23 очка и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Калининградцы находятся в трёх баллах от лидирующего "Локомотива".

В следующем туре "Балтика" сыграет на выезде против "Пари НН". Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября.

