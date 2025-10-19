Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Леванте
0 - 3 0 3
Райо ВальеканоЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЛациоЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 3 0 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
3 - 3 3 3
БрестЗавершен
Ренн
2 - 2 2 2
ОсерЗавершен
Тулуза
4 - 0 4 0
МетцЗавершен
Нант
0 - 1 0 1
Лилль1 тайм

Сильянов рассказал, кто может остановить "Локомотив" в РПЛ

Защитник "Локомотива" Александр Сильянов рассказал, кто может остановить команду в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"В целом, кто угодно может остановить. Ты можешь хорошо сыграть против топовых команд, но уступить клубу из нижней части турнирной таблицы. Мы обыграли "Динамо", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА, но не смогли победить номинально более слабые команды", - приводит слова Сильянова "Советский Спорт".

Вчера, 18 октября, московский "Локомотив" на домашнем стадионе одержал разгромную победу над ЦСКА в 12 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0.

После 12 сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. На второй строчке располагается "Краснодар" с таким же количеством баллов в своем активе. Напомним, что южане являются действующими чемпионами России. Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 24 набранными очками.

