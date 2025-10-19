"В целом, кто угодно может остановить. Ты можешь хорошо сыграть против топовых команд, но уступить клубу из нижней части турнирной таблицы. Мы обыграли "Динамо", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА, но не смогли победить номинально более слабые команды", - приводит слова Сильянова "Советский Спорт".
Вчера, 18 октября, московский "Локомотив" на домашнем стадионе одержал разгромную победу над ЦСКА в 12 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0.
После 12 сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. На второй строчке располагается "Краснодар" с таким же количеством баллов в своем активе. Напомним, что южане являются действующими чемпионами России. Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 24 набранными очками.
Сильянов рассказал, кто может остановить "Локомотив" в РПЛ
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов рассказал, кто может остановить команду в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"