"У Лунева травма локтя. В момент упражнения на тренировке получил, ближайшую неделю будет проходить восстановления. Маловероятно, что восстановится к "Зениту", - приводит слова Родионова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Андрей Лунев провел за московское "Динамо" во всех турнирах 8 матчей, пропустил 13 мячей и сохранил ворота "сухими" в 1 встрече.
После 12 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 13 туре РПЛ команда Валерия Карпина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".
В "Динамо" рассказали, сможет ли Лунев сыграть с "Зенитом"
Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья голкипера Андрея Лунева.
Фото: ФК "Динамо"