"Видели, что определённый дискомфорт в области приводящей мышцы возник. Он попросил замену, потому что был дискомфорт. После игры уже легче, отпустило. Посмотрим, к какой из игр в ближайшее время будет готов", - цитирует Родионова "Чемпионат".
Вчера, 19 октября, состоялся матч 12-го тура РПЛ, в котором московское "Динамо" принимало у себя дома грозненский "Ахмат". Игра проходила на "ВТБ Арене" и завершилась вничью со счетом 2:2. Защитник Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе бело-голубых и был заменен в перерыве.
В этом сезоне Зайнутдинов провел за столичную команду 8 матчей в чемпионате и 2 игры в Кубке России, в которых не отметился голевыми действиями.
В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья Зайнутдинова
Главный врач "Динамо" Александр Родионов поделился информацией о самочувствии защитника Бахтиера Зайнутдинова, получившего повреждение в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"