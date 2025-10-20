Врач "Динамо" рассказал о травме Миранчука

- У Антона Миранчука контактная травма голеностопа. На поле стабильность голеностопа сохранялась. Болезненность была большая. Он хотел продолжить матч. Но тот уровень боли, которую он получил в момент повреждения, не дал ему это сделать. В раздевалке оказали помощь, чтобы не развился отек голеностопа. И как можно быстрее началась восстановительная терапия.
Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук получил повреждение в домашнем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против грозненского "Ахмата" (2:2). Футболист был заменен еще до перерыва, покинув поле на 44-й минуте игры.
В нынешнем сезоне Миранчук провел в составе бело-голубых 7 матчей чемпионата и 3 игры Кубка России, в которых отметился тремя голевыми передачами.
В среду, 22 октября, "Динамо" сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов" в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Источник: "Чемпионат"
Врач "Динамо" Александр Родионов поделился информацией о характере повреждения полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Динамо"