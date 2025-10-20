Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
УфаНе начат
Чайка
18:00
УралНе начат
Черноморец
18:30
НефтехимикНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Врач "Динамо" рассказал о травме Миранчука

Врач "Динамо" Александр Родионов поделился информацией о характере повреждения полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Динамо"
- У Антона Миранчука контактная травма голеностопа. На поле стабильность голеностопа сохранялась. Болезненность была большая. Он хотел продолжить матч. Но тот уровень боли, которую он получил в момент повреждения, не дал ему это сделать. В раздевалке оказали помощь, чтобы не развился отек голеностопа. И как можно быстрее началась восстановительная терапия.

Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук получил повреждение в домашнем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против грозненского "Ахмата" (2:2). Футболист был заменен еще до перерыва, покинув поле на 44-й минуте игры.

В нынешнем сезоне Миранчук провел в составе бело-голубых 7 матчей чемпионата и 3 игры Кубка России, в которых отметился тремя голевыми передачами.

В среду, 22 октября, "Динамо" сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов" в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится