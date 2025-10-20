"Слышал, что он очень хорош. Но сейчас я не думаю, что он подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник, который за него просят", - передает "Матч ТВ" слова Кьеллини.
Алексей Батраков провел в текущем сезоне 12 матчей в чемпионате России и записал на свой счет 10 забитых голов, а также сделал 3 результативные передачи на партнеров. 20-летний атакующий полузащитник возглавляет на данный момент гонку бомбардиров РПЛ, опережая ближайшего преследователя на два мяча. Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость игрока сборной России в 23 миллионов евро.
Кьеллини оценил перспективы Батракова заиграть в Италии
Глава отдела международных отношений и скаутинга "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался об игре хавбека "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"