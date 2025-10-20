Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
УфаНе начат
Чайка
18:00
УралНе начат
Черноморец
18:30
НефтехимикНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Кьеллини оценил перспективы Батракова заиграть в Италии

Глава отдела международных отношений и скаутинга "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался об игре хавбека "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Слышал, что он очень хорош. Но сейчас я не думаю, что он подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник, который за него просят", - передает "Матч ТВ" слова Кьеллини.

Алексей Батраков провел в текущем сезоне 12 матчей в чемпионате России и записал на свой счет 10 забитых голов, а также сделал 3 результативные передачи на партнеров. 20-летний атакующий полузащитник возглавляет на данный момент гонку бомбардиров РПЛ, опережая ближайшего преследователя на два мяча. Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость игрока сборной России в 23 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится